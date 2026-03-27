Mulher deu à luz em ambulância no parque de estacionamento do Hospital de Santa Maria

Foi transportada desde a Moita, na Margem Sul, em trabalho de parto avançado e com suspeitas de a bebé estar em sofrimento e a precisar de ser assistida em neonatologia. Por constrangimentos nos blocos de partos e falta de vagas nas unidades da Península de Setúbal, a mulher foi referenciada para a capital. Fez uma viagem de mais de 40 quilómetros, apoiada por batedores da PSP.