Mulher entra em trabalho de parto durante exame de condução. Bebé nasceu na ambulância

Um bebé nasceu numa ambulância a caminho da maternidade. A mãe estava em Tábua, a fazer exame de condução, quando rebentaram as águas. Com o apoio dos bombeiros e do INEM, o parto acabou por ser realizado em pleno IC6. A mãe e a bebé estão a bem. Este é o terceiro parto realizado na estrada, em pouco tempo, pelos bombeiros voluntários de Tábua.