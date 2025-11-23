Paulo Portas considera que a única opção razoável dos europeus, pelas suas debilidades em matéria de defesa, é tentar modificar o texto inicial da proposta de Trump para a paz na Ucrânia. No seu espaço de análise, o comentador da TVI destaca também que os russos não são conhecidos por cumprir os acordos que fazem, e que se os ucranianos forem abandonados, “o problema sobra para a Europa”. “Nada nos diz que Putin não tentará, a seguir, os Bálticos”, alerta.