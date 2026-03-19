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Não é só o preço da energia que está a escalar: é a própria guerra

Quase que indiferente às consequências na economia de todo o mundo, Donald Trump ameaçou ontem fazer explodir o maior campo de produção de gás natural do mundo caso o Irão atacasse o Catar. Os iranianos fizeram isso hoje mesmo: atacaram não só o Catar, mas também os Emirados Árabes Unidos e o Kuwait. É uma escalada na guerra do Médio Oriente, que já empurrou os preços do gás natural na Europa para um aumento de 35%

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