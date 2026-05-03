"Não estão programados novos programas de reinstalação": Portugal suspende acolhimento de refugiados devido a litígio com a União Europeia

Portugal vai continuar sem receber novos refugiados enquanto não for resolvido o diferendo com a União Europeia, que aplicou ao país uma multa de 8 milhões de euros por recusar a entrada de 420 requerentes de asilo. Em entrevista à Lusa, o secretário de Estado da Imigração garantiu que, até ao verão, o Governo pretende aumentar para 300 as vagas nos centros de detenção de imigrantes, recorrendo à instalação de contentores.