"Não gostava de acabar assim": Alcácer do Sal "arregaça as mangas" para se recompor após cheias históricas

Quinze dias após a subida histórica do rio Sado, a baixa de Alcácer do Sal tenta reerguer-se entre lamas e prejuízos avultados. Autarquia, bombeiros e voluntários multiplicam esforços na limpeza de ruas e estabelecimentos, mas as marcas deixadas pela inundação, que em alguns pontos atingiu o teto, são irreversíveis para muitos comerciantes e moradores