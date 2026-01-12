Em pleno inverno chuvoso e com uma das maiores reservas de água do país, o concelho de Tomar tem várias aldeias sem água há quase uma semana. Não se trata mesmo de um problema novo. As interrupções de abastecimento da rede pública tornaram-se já habituais devido a frequentes ruturas da rede de distribuição. A aldeia de Cem Soldos, conhecida pelo seu festival de verão, está sem água há quase oito dias.
Não há água há uma semana em grande parte de um dos concelhos com as maiores reservas do país
António Pereira Gonçalves
Há 1h e 28min