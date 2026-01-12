VÍDEO SEGUINTE
Não há água há uma semana em grande parte de um dos concelhos com as maiores reservas do país

Em pleno inverno chuvoso e com uma das maiores reservas de água do país, o concelho de Tomar tem várias aldeias sem água há quase uma semana. Não se trata mesmo de um problema novo. As interrupções de abastecimento da rede pública tornaram-se já habituais devido a frequentes ruturas da rede de distribuição. A aldeia de Cem Soldos, conhecida pelo seu festival de verão, está sem água há quase oito dias.

  • António Pereira Gonçalves
    António Pereira Gonçalves
Há 1h e 28min
