"Não há dúvida de que a tecnologia IA permanecerá, outra coisa é saber se as bolsas ajustarão"

Paulo Portas explica que a dúvida já não é se a inteligência artificial veio para ficar, mas se as bolsas vão ser ajustadas, à semelhança da “bolha da internet” há 25 anos. O comentador aponta sinais de alerta: vendas massivas de ações da Nvidia por figuras de topo do mundo digital, avisos de “irracionalidade” por parte do CEO da Google, e uma concentração excessiva de valor em sete a 10 gigantes que dominam 30% do S&P 500.