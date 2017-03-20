VÍDEO SEGUINTE
"Não há varinha mágica nem uma solução" para atrair jovens para o SNS: mas há muitas ideias

Lucas Chambel, da Plataforma de Jovens Profissionais de Saúde, explica como pode o SNS reter talento jovem, depois de ter sido entregue um plano ao Governo com ideias. A garantia é de que as alterações não dependem apenas de um reforço de orçamento, como um “plano a três anos” para revisão de carreiras, que daria “esperança” aos profissionais. Outro exemplo é um plano para lidar com o burnout.

