Tal como acontecia às terças-feiras com Marcelo Rebelo de Sousa, António José Seguro recebeu Luís Montenegro para mais uma reunião semanal. O encontro, em formato de presidência aberta, aconteceu em Tomar e visou avaliar o que tem corrido bem e o que precisa de ser melhorado na ajuda pós-tempestades.
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"Não precisamos de um jogo de passa culpas e responsabilidades": Montenegro reúne-se com Seguro em Tomar para avaliar resposta às tempestades
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Pedro Filipe Silva
Há 15 min