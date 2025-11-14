VÍDEO SEGUINTE
"Não se compreende como é possível haver jovens de primeira e segunda categoria em Portugal"

A Federação Académica do Porto está a pedir ao Governo que corrija o que considera serem "falhas técnicas" no regime do IRS Jovem. Francisco Porto Fernandes, presidente da FAP, defende que os jovens a recibos verdes ou com profissões liberais possam, ao fim de cada mês, ter o benefício imediato do IRS Jovem, sem estarem "a fazer um empréstimo ao Estado com o seu próprio rendimento". 

Há 24 min
