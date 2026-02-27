Hillary Clinton reafirmou esta quinta-feira que nunca conheceu Jeffrey Epstein pessoalmente. A ex-secretária de Estado e ex-candidata presidencial dos EUA foi questionada pela comissão de fiscalização do congresso norte-americano sobre as suas ligações ao falecido criminoso sexual. Esta sexta-feira, será a vez do seu marido, Bill Clinton, comparecer perante a comissão
"Não sei quantas vezes tive de dizer que não conhecia Jeffrey Epstein": Hillary Clinton ouvida em Chappaqua
Há 1h e 15min