"Não sei quantas vezes tive de dizer que não conhecia Jeffrey Epstein": Hillary Clinton ouvida em Chappaqua

Hillary Clinton reafirmou esta quinta-feira que nunca conheceu Jeffrey Epstein pessoalmente. A ex-secretária de Estado e ex-candidata presidencial dos EUA foi questionada pela comissão de fiscalização do congresso norte-americano sobre as suas ligações ao falecido criminoso sexual. Esta sexta-feira, será a vez do seu marido, Bill Clinton, comparecer perante a comissão

Há 1h e 15min
Há carros que vão ter “uma reprovação do tipo 2 ou tipo 3, grave ou muito grave”, na próxima inspeção

Hoje às 13:06
Agressão a jovem de 15 anos em Braga foi filmada e divulgada nas redes sociais

Há 1h e 16min
Sorteio feito: Sporting contra o Bodø/Glimt - se passar tem Arsenal, Leverkusen, Atleti, Spurs, Barça e Newcastle no caminho

Hoje às 11:12
Gasóleo ⬆️⬆️⬆️; gasolina ⬆️⬆️: preço dos combustíveis, o que muda na próxima semana

Hoje às 10:53
Recluso comandava rede de droga a partir da prisão

Hoje às 11:44
Passos Coelho "não se recorda de ter feito qualquer sugestão" sobre eleições caso o pacote laboral seja chumbado

Há 2h e 34min
Março traz boas notícias para a maioria das prestações da casa

Há 3h e 52min
Atravessou a rua para depositar o lixo e nunca mais foi vista: Francisca está desaparecida há oito meses

Ontem às 20:48
Champions: Sporting defronta nos «oitavos» os noruegueses do Bodo/Glimt

Hoje às 11:14
Aumente o áudio ou use phones: Marcelo começou subitamente a cantar o hino "a cappella"

Há 1h e 29min
Homem detido por violência doméstica em centro comercial agride polícia na esquadra 

Hoje às 09:09
Miguel Sousa Tavares vê na Ucrânia semelhanças à "mais estúpida guerra do ponto de vista militar"

Ontem às 21:22
