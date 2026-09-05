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"Não sou aquele católico que vai todos os dias à missa, mas procuro fazer o bem aos outros": depois das vitórias na canoa, Fernando Pimenta foi a Fátima de bicicleta

Foram 300 quilómetros entre Ponte de Lima e Fátima. Fernando Pimenta fê-los de bicicleta, acompanhado por dois amigos e pela família. O atleta de 37 anos que, há menos de uma semana, conquistou duas medalhas de ouro na taça do mundo de canoagem realizada na Polónia, cumpriu uma promessa e um desejo pessoal e ao mesmo tempo desafiou os seus limites.

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    António José Leite
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