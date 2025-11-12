"Não tem havido candidatos ou estes não detêm a habilitação necessária": ainda faltam professores em várias escolas

Uma turma do 1.º ano da escola básica Luz, em Carnide, Lisboa, está sem professor, praticamente desde o início do ano letivo. A primeira docente meteu baixa ao fim de uma semana de aulas e a coordenadora que a substituiu também entrou de baixa médica no final de outubro. As crianças estão a rodar por outras turmas - algumas do 4.º ano. Os pais pedem soluções.