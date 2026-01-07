"Não temos recebido denúncias e não temos tido conhecimento de atrasos no atendimento de chamadas." Sindicato garante que as centrais de emergência "até estão mais preenchidas"

Começou esta quarta-feira a comissão parlamentar de inquérito ao INEM para apurar eventuais falhas no serviço. Os deputados têm 90 dias para apurar responsabilidades políticas, técnicas e financeiras. O presidente do sindicato dos técnicos de emergência pré-hospitalar foi o primeiro a ser ouvido. Rui Lázaro afirma que aguardam a renovação da frota de viaturas, ainda que tenha havido uma melhoria de recursos tecnológicos e humanos