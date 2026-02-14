VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

"Nas próximas duas semanas não há condições para haver tempestades com nome", mas nem tudo são boas notícias

Este vai ser um fim de semana marcado pelo regresso do bom tempo em todo o território continental, mas não será ainda o regresso do sol. Há mais chuva na próxima semana.
 

  • A TVI nos 40 anos da independência de Moçambique
    Victor Pinto
Há 1h e 43min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Novo deslizamento de terra corta acesso da Ponte 25 de Abril para a A5 no sentido Lisboa-Cascais

12 fev, 17:19
1

Combinou encontrar-se com a vítima já com a intenção de lhe "tirar a vida". Mulher condenada a 21 anos prisão depois de matar ex-patroa

Ontem às 18:22
2

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:24
3

Uma psicóloga foi "notificada para devolver nove mil euros". Trabalhadores escolares obrigados a devolver salário e a descer de escalão

11 fev, 20:52
4

Para que serve um dique e porque é que se rompe?

12 fev, 18:45
5

"Na marginal está tudo inundado". Ordenada evacuação de parte da baixa de Alcácer do Sal devido a subida do Sado

11 fev, 20:56
6

O preço dos combustíveis vai mudar: quando e quanto

Ontem às 10:23
7

Vai brincar ao Carnaval? É assim que vai estar o tempo

Ontem às 21:07
8
01:04

"Nas próximas duas semanas não há condições para haver tempestades com nome", mas nem tudo são boas notícias

Há 1h e 43min
9

Enfermeiro demite-se do cargo de coordenador da estrutura de energias renováveis. Nomeação tinha menos de uma semana

Ontem às 20:21
10

Pinhalnovense de luto: basquetebolista morre aos 22 anos

Hoje às 09:44
11
04:40

Exclusivo. Privatização da ANA foi "negócio da China": gestora de aeroportos nacionais é das que dá mais lucro na Europa

Ontem às 23:35
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

01:04

"Nas próximas duas semanas não há condições para haver tempestades com nome", mas nem tudo são boas notícias

Há 1h e 43min

Motorista de TVDE detido por violação fica em prisão preventiva

Hoje às 12:17
04:40

Exclusivo. Privatização da ANA foi "negócio da China": gestora de aeroportos nacionais é das que dá mais lucro na Europa

Ontem às 23:35

Casal de idosos de Montemor-o-Velho desaparecido desde sexta-feira

Hoje às 12:08
01:37

"Quase há duas semanas que não vou a casa e preciso". Em Alcácer do Sal, aproveita-se o sol para limpar os estragos

Há 1h e 53min
05:32

"Este saco pode salvar vidas. Leva contigo, todos os dias": Cruz Vermelha lança kit de emergência para o mau tempo mas não só

Ontem às 15:26
01:12

Estudo diz que metade dos jovens legitimam comportamentos de controlo e 66,7% já passaram por situação abusiva

Há 1h e 12min

Esta notícia interessa também a quem está a usar geradores: o preço dos combustíveis vai mudar

Ontem às 10:23
02:32

Ereira isolada pelo Mondego. População depende de botes para entrar e sair

Há 2h e 26min

Atenção: é oficial, o pagamento do IUC passa a ser feito em data fixa

Ontem às 14:16

Homem de 39 anos em prisão preventiva após bater na namorada e filho de 4 anos

Hoje às 12:20

Marcelo escolheu Vhils para fazer o seu retrato oficial como Presidente da República

Hoje às 12:33