Este vai ser um fim de semana marcado pelo regresso do bom tempo em todo o território continental, mas não será ainda o regresso do sol. Há mais chuva na próxima semana.
"Nas próximas duas semanas não há condições para haver tempestades com nome", mas nem tudo são boas notícias
Este vai ser um fim de semana marcado pelo regresso do bom tempo em todo o território continental, mas não será ainda o regresso do sol. Há mais chuva na próxima semana.
Victor Pinto
Há 1h e 43min