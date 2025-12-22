Os chamados casos sociais que ocupam camas hospitalares dispararam, numa altura em que o país também entrou na fase epidémica da gripe. Há hoje mais de 1.200 casos sociais nos hospitais, muito acima daquilo que acontecia há apenas três meses.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Nas últimas duas semanas, mais de 400 portugueses tiveram de ficar internados nos hospitais apesar de já terem alta.
Os chamados casos sociais que ocupam camas hospitalares dispararam, numa altura em que o país também entrou na fase epidémica da gripe. Há hoje mais de 1.200 casos sociais nos hospitais, muito acima daquilo que acontecia há apenas três meses.
- Nuno Guedes
Há 53 min