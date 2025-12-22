VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Nas últimas duas semanas, mais de 400 portugueses tiveram de ficar internados nos hospitais apesar de já terem alta.

Os chamados casos sociais que ocupam camas hospitalares dispararam, numa altura em que o país também entrou na fase epidémica da gripe. Há hoje mais de 1.200 casos sociais nos hospitais, muito acima daquilo que acontecia há apenas três meses.
 

  • Nuno Guedes
Há 53 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Comer a casca dos kiwis ajuda a resolver um problema de saúde - mas não aqueça os kiwis

20 out, 20:50
1

Morreu o ator James Ransone

Hoje às 08:35
2

Ventura condenado a retirar em 24 horas cartazes que visam a comunidade cigana

Hoje às 13:07
3
03:18

Homem de 92 anos mata colega com barra de ferro e faz dois feridos em lar

Hoje às 15:50
4
06:14

Sondagem: Mendes, Seguro e Ventura em empate técnico. Cotrim aproxima-se de Gouveia e Melo

Hoje às 16:14
5

Sondagem TVI/CNN Portugal: Marques Mendes apresenta melhores resultados entre as mulheres, Ventura entre os homens, Seguro entre os eleitores com mais de 44 anos

Hoje às 14:18
6
01:54

Homem de 92 anos mata colega de lar de 96 anos agredindo-o com um ferro na cabeça. Incidente provocou ainda três feridos

Ontem às 21:09
7

Sondagem: Marques Mendes lidera, Seguro em 2.º, Cotrim a 0,1 pontos de Gouveia e Melo

Hoje às 13:05
8
01:40

"El Gordo" entrega quase 3 mil milhões de euros em prémios

Hoje às 15:43
9
01:49

Joaquim Monchique "está bem e encontra-se estável"

Hoje às 15:02
10
01:40

Serra da Lousã pintada de branco com chegada de primeira neve

Hoje às 15:02
11
02:19

Bombeiro que agrediu a mulher na Madeira e que saiu em liberdade vai trabalhar como motorista na Câmara de Machico

Ontem às 21:03
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

02:10

Frio, chuva e possível neve: o que se sabe sobre o tempo no Natal

Hoje às 15:03

Ventura condenado a retirar em 24 horas cartazes que visam a comunidade cigana

Hoje às 13:07

Sondagem TVI/CNN Portugal: Marques Mendes apresenta melhores resultados entre as mulheres, Ventura entre os homens

Hoje às 14:18

Candidato autárquico do Chega detido por suspeita de abuso de menores

Hoje às 10:31
01:49

Joaquim Monchique "está bem e encontra-se estável"

Hoje às 15:02
01:15

"Reforço de 80 polícias pode não ser suficiente" para evitar filas de espera no aeroporto de Lisboa

Hoje às 15:43
00:55

SNS no Natal: ministra diz que "estão a ser adotadas medidas" para mitigar problemas

Hoje às 15:02
02:33

Portugueses recorrem aos mercados com produtos frescos para o Natal

Hoje às 15:40

"Apesar de manter disposições avulsas", o OE 2026 reduz o "casuísmo" e por isso Marcelo promulga-o

Hoje às 10:04
03:18

Choque em Garvão: homem de 92 anos mata colega de 96 em lar ilegal

Hoje às 15:50
02:12

Aqui há presentes para surpreender os irmãos que já têm (quase) tudo

Ontem às 21:18