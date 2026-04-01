NASA prepara-se para voltar a fazer história: astronautas estão de regresso à Lua décadas depois

Está marcado para as 23:30, hora de Portugal Continental, o lançamento da missão Artemis II, a primeira viagem tripulada à Lua em mais de 50 anos. O foguetão vai descolar do Centro Espacial Kennedy, na Florida, numa missão que promete fazer história. A bordo seguem a primeira mulher, o primeiro negro e o primeiro não americano a participar num voo tripulado ao redor da Lua