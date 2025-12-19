Cláudio Manuel Neves Valente, de 48 anos, é suspeito de matar o professor de Física do MIT Nuno Loureiro e de disparar sobre alunos na Universidade de Brown onde estudou há mais de 20 anos, depois de ter frequentado o mesmo curso que Nuno Loureiro no Instituto Superior Técnico, em Lisboa
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Nasceu no Entroncamento e foi um estudante "brilhante": quem era Cláudio Valente, o homem suspeito de matar três pessoas nos EUA, incluindo Nuno Loureiro
-
Margarida Neves de Sousa
Há 8 min