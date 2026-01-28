Nem o hangar do aeródromo de Coimbra resistiu à força do vento: tempestade arrancou telhados e provocou queda de árvores e estruturas no centro do país

A depressão Kristin deixou um rasto de destruição no centro do país. As cidades de Leiria e da Figueira da Foz foram as mais afetadas pela tempestade, havendo registos de milhares de ocorrências. O Estádio Municipal de Coimbra cedeu à força do vento, uma roda gigante tombou na Figueira da Foz e nem o hangar do aeródromo municipal Bissaya Barreto, em Coimbra, resistiu às rajadas fortes de vento.
Pedro Filipe Silva
Há 2h e 14min