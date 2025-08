O alargamento do programa Creche Feliz não está a resolver uma das preocupações dos pais: onde deixar as crianças. O programa do Governo abrangeu, no último ano, mais de 126 mil crianças com vagas gratuitas. Contudo, há muitas crianças que não cabem na Creche Feliz. O Executivo não esclarece quantas estão em lista de espera.