VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Nenhum dos Governos a que Marcelo deu posse terminou a legislatura

Está a acabar o segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa. Foram 10 anos de presença diária na vida e nas decisões que afetam os portugueses. Uma década em que dividiu o leme político do país com dois primeiros-ministros: António Costa e Luís Montenegro. Uma década marcada por constantes eleições antecipadas. Até agora, nenhum dos Governos a que Marcelo deu posse chegou ao fim da legislatura.

Há 1h e 33min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Criança de sete anos foi ao hospital para extrair um tumor benigno da face mas acabou operada por engano a uma hérnia inguinal

Hoje às 19:00
1

Hospital de Lisboa deixou compressas vaginais esquecidas após o parto de duas mulheres

Hoje às 15:58
2

Euromilhões: esta é a chave que vale 174 milhões de euros

Há 3h e 17min
3

Mulher de 75 anos morre atropelada na passadeira no centro de Lisboa

Hoje às 15:11
4
01:22

Aliciava crianças com doces em troca de conteúdos pornográficos: detido auxiliar na Escola Secundária de Carcavelos

Hoje às 14:32
5

Mulher encontrada morta em casa de alterne em Pombal. PJ investiga

Hoje às 12:17
6

Sporting-FC Porto, 1-0 (destaques dos dragões)

Há 46 min
7
02:43

Seis meses após acidente no Elevador da Glória, vítimas continuam sem indemnização total

Hoje às 14:33
8

Taça de Portugal: Sporting - FC Porto, 1-0 (fim)

Há 50 min
9

VÍDEO: Vinicius em confusão no relvado após derrota do Real Madrid

Hoje às 12:25
10

PSP excluiu 85 candidatos em provas de despiste de atitudes radicais e agressivas

Hoje às 19:28
11

Turistas portugueses retidos no Médio Oriente "têm de ter alguma paciência" e aguardar por voos comerciais, diz Governo

Hoje às 19:13
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Criança de sete anos foi ao hospital para extrair um tumor benigno da face mas acabou operada por engano a uma hérnia inguinal

Hoje às 19:00

Hospital de Lisboa deixou compressas vaginais esquecidas após o parto de duas mulheres

Hoje às 15:58

Turistas portugueses retidos no Médio Oriente "têm de ter alguma paciência" e aguardar por voos comerciais, diz Governo

Hoje às 19:13

PSP excluiu 85 candidatos em provas de despiste de atitudes radicais e agressivas

Hoje às 19:28
03:19

"Sentia muita tristeza e muita aflição". Leonor tem 12 anos e decidiu expor episódios de bullying que a fizeram mudar de escola

Ontem às 22:38
01:22

Aliciava crianças com doces em troca de conteúdos pornográficos: detido auxiliar na Escola Secundária de Carcavelos

Hoje às 14:32

Assalto a joalharia em Cascais rende cerca de meio milhão de euros

Hoje às 15:08

Relação de Guimarães acusa advogado de citar acórdãos que só existem na imaginação da IA

Hoje às 11:12
05:51

Ruído está a roubar a audição "cada vez mais cedo". Estes são os cuidados que deve ter

Hoje às 10:45
19:17

Veja o Polígrafo TVI desta semana na íntegra

Ontem às 22:20