Nenhum dos Governos a que Marcelo deu posse terminou a legislatura

Está a acabar o segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa. Foram 10 anos de presença diária na vida e nas decisões que afetam os portugueses. Uma década em que dividiu o leme político do país com dois primeiros-ministros: António Costa e Luís Montenegro. Uma década marcada por constantes eleições antecipadas. Até agora, nenhum dos Governos a que Marcelo deu posse chegou ao fim da legislatura.