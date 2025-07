"Nenhum interno me confrontou com perturbações". Ex-diretor de Dermatologia do Santa Maria compara entrevista anónima a "relato de pedófilo"

Há mais uma consequência da investigação da TVI à dermatologia no Hospital de Santa Maria. O ex-diretor do serviço foi ouvido esta quarta-feira pelos deputados. Paulo Filipe garante desconhecer os valores ganhos pelos médicos, e que tudo foi feito de acordo com as normas. No entanto, decide fazer uma comparação e dizer que a entrevista que um dermatologista deu em exclusivo à TVI fê-lo lembrar o relato de um pedófilo.