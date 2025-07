Os bombeiros do Algarve estão preocupados com o número de ambulâncias retidas nas urgências do Hospital de Portimão, durante várias horas. A falta de macas para os utentes da unidade de saúde obrigou a que fossem usadas as macas das viaturas.

A ULS do Algarve explica que o problema começou com um pico de afluência às urgências, em parte provocado pelas altas temperaturas que se têm feito sentir.