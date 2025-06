Netanyahu diz que a sua família também sofre com a guerra no Irão: o filho teve de adiar o casamento

O primeiro-ministro israelita está a ser alvo de críticas depois de ter dito que também ele e a família estão a pagar um alto preço pessoal com a guerra travada com o Irão. Durante a visita a um hospital atingido por um míssil no sul de Israel, Benjamin Netanyahu disse que o filho já teve de adiar pela segunda vez o casamento e comparou os ataques iranianos aos dos nazis a Londres, durante a Segunda Guerra Mundial, que fizeram mais de 40 mil mortos.