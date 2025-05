Netanyahu quer controlar a totalidade de Gaza. Israel insiste num programa humanitário alternativo

O governo de Israel diz que há uma alternativa mais eficaz para distribuir ajuda humanitária aos palestinianos, que o primeiro-ministro defende como a única forma de evitar que os islamistas do Hamas "se apropriem da ajuda de forma indevida." O anúncio de Benjamin Netanyahu surgiu no mesmo dia em que anunciou a intenção do exército israelita de assumir o controlo total da Faixa de Gaza, uma medida que o Governo de Telavive defende como essencial para proteger os israelitas do Hamas, mas também os palestinianos. O anúncio foi recebido com protestos da comunidade internacional, incluindo de vários aliados do Ocidente, como o Reino Unido, França e Canadá.