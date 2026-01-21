VÍDEO SEGUINTE
Neutralidade de Montenegro na segunda volta das presidenciais gera críticas dos partidos no debate quinzenal

A segunda volta das eleições presidenciais dominou o debate quinzenal, com Luís Montenegro a ser alvo de fortes críticas à esquerda e à direita pela neutralidade que assumiu. O Chega defende que é tempo de o PSD esclarecer se vai apoiar o único candidato que combate o socialismo, mas o primeiro-ministro mantém-se irredutível.

  • Francisco David Ferreira
    Francisco David Ferreira
Há 35 min
