"Ninguém está acima da lei": as respostas dos intervenientes no cerco judicial a Ivo Rosa

O Exclusivo tentou chegar ao contacto com os intervenientes do cerco judicial a Ivo Rosa. De todos os envolvidos na reportagem do Exclusivo, apenas Orlando Romano não respondeu às questões colocadas. O desembargador defende a decisão de autorizar as vigilâncias, sublinhando que ninguém está acima da lei. Já Albano Pinto garante que a investigação estava devidamente fundamentada. Luís Neves diz que recebe muitos e-mails nesse endereço eletrónico, apesar de esse em concreto não constar em nenhum site oficial da PJ.

