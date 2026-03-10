Nono advogado de José Sócrates pede renúncia e julgamento continua sem avançar

José Sócrates está novamente sem advogado no processo que se arrasta há mais de 12 anos. O defensor oficioso nomeado após a renúncia de Sara Leitão Moreira também pediu escusa, deixando o antigo primeiro-ministro a caminho do nono advogado desde o início do caso. Só desde novembro já teve sete representantes legais, uma situação que continua a atrasar o arranque do julgamento.