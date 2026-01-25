VÍDEO SEGUINTE
Normalidade regressa em Portas de Montemuro após dois dias "no escuro" e isolados pela neve

Com o degelo da neve trazida pela depressão Ingrid, a circulação começa finalmente a normalizar-se nas zonas mais afetadas, permitindo ouvir os relatos de quem viveu dias de isolamento. Nas Portas de Montemuro, o cenário é agora de alívio. Um restaurante e posto de combustível, que foi forçado a encerrar durante dois dias devido à falta de luz e aos acessos cortados, recebeu este domingo os primeiros clientes, marcando o fim do bloqueio causado pelo mau tempo.

  • Tânia Rei
Há 1h e 6min
