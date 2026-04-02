Nos 50 anos da Constituição, Seguro deixa aviso sobre a urgência de a cumprir

No primeiro discurso no Parlamento depois da tomada de posse, António José Seguro voltou a deixar avisos ao Governo para que faça cumprir a Constituição. Na sessão solene dos 50 anos da lei fundamental, o Presidente da República disse ainda ser preciso preservar tribunais de leituras que sugiram partidarização, numa clara alusão à escolha dos juízes para o Constitucional.