Nos segundos imediatamente a seguir ao embate, as pessoas localizaram uma criança, em choro convulsivo e ensanguentada

A TVI conseguiu apurar que a criança envolvida na tragédia do elevador da Glória é filho de um casal de Hamburgo que seguia na mesma carruagem. O pai, de 44 anos, é uma das vítimas mortais. A mãe, de 45, ficou gravemente ferida e continua hospitalizada nos cuidados intensivos do Hospital de Santa Maria. A criança acabou por ter alta e está com familiares

Há 8 min
