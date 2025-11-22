No ano passado em Portugal, mais de seis mil crianças tiveram de ser afastadas das suas famílias porque estavam em risco. Afastadas das famílias, mas não necessariamente de um lar. Aliás, a lei existe para que estas crianças possam viver na casa de famílias que se disponibilizem a ficar com elas. Mas há um problema: essas famílias são ainda muito poucas.
"Nós temos amor e um quarto vago". Estas famílias não hesitaram a abrir a porta a crianças em risco
