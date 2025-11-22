VÍDEO SEGUINTE
"Nós temos amor e um quarto vago". Estas famílias não hesitaram a abrir a porta a crianças em risco

No ano passado em Portugal, mais de seis mil crianças tiveram de ser afastadas das suas famílias porque estavam em risco. Afastadas das famílias, mas não necessariamente de um lar. Aliás, a lei existe para que estas crianças possam viver na casa de famílias que se disponibilizem a ficar com elas. Mas há um problema: essas famílias são ainda muito poucas.

  • Joana Lopes
Há 11 min
