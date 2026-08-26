Nota-se uma tendência de aumento dos afogamentos (e há duas medidas essenciais para os evitar)

As ondas de calor e mergulhos em zonas sem vigilância são dois dos fatores que mais têm contribuído para o aumento das mortes por afogamento. Só até maio deste ano morreram quase 60 pessoas, principalmente jovens e rapazes. Ao aumento da mortalidade não tem correspondido uma estratégia nacional de prevenção. Quem acompanha o tema pede mais literacia sobre o meio aquático e incentivos para a formação de nadadores-salvadores.