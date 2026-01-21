Notícia TVI. Insultos ao profeta Maomé visavam gerar reação de imigrantes para ataque com milícias armadas e treinadas

A TVI/CNN Portugal teve acesso aos elementos de prova contra os 37 arguidos da Operação Irmandade, desencadeada ontem pela Polícia Judiciária para impedir crimes de ódio. Um dos principais alvos do grupo 1143 eram os muçulmanos em Portugal. Mário Machado, líder do grupo, queria provocar reações violentas e mandou produzir um vídeo a afirmar que “o profeta Maomé era um pedófilo”.