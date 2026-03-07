A referenciação feita pela linha SNS24 está a retirar das urgências hospitalares mais de dois mil utentes por dia que não apresentam situações urgentes, encaminhando-os para os centros de saúde. A maioria procura o hospital devido a vírus respiratórios. Em Viseu, sempre que a procura aumenta, os centros de saúde reforçam as vagas para receber estes doentes.
Notícia TVI: Linha SNS24 afasta mais de 2 mil utentes por dia das urgências
Francisca Genésio
Há 1h e 13min