Para garantir o entendimento, o PSD acabou por aceitar a exigência do Chega de que os requerentes comprovem ter meios de subsistência.
Em contrapartida, o partido de André Ventura deixou cair algumas das linhas vermelhas que tinha traçado na perda de nacionalidade
Nova lei da nacionalidade aprovada na especialidade com cedências entre PSD e Chega
Há 38 min