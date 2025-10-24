VÍDEO SEGUINTE
Nova lei da nacionalidade aprovada na especialidade com cedências entre PSD e Chega

Para garantir o entendimento, o PSD acabou por aceitar a exigência do Chega de que os requerentes comprovem ter meios de subsistência.
Em contrapartida, o partido de André Ventura deixou cair algumas das linhas vermelhas que tinha traçado na perda de nacionalidade

Há 38 min
