VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Nova lei laboral pode avançar já na próxima semana. Patrões chegam a acordo com o Governo

Apesar do protesto da CGTP, que não foi chamado para a ronda negocial, poderá haver luz verde para a nova lei do trabalho já na próxima semana. A UGT saiu da reunião entre o Governo e os parceiros sociais a anunciar que, apesar de não ter chegado a acordo, vai levar a proposta final à reunião de secretariado. Para os patrões e para o Governo, o processo está praticamente fechado.

  • Miguel Domingos
Há 48 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Agente da PSP esfaqueado dentro da própria esquadra em Leiria

Hoje às 12:27
1

Condutor atropela mortalmente dois trabalhadores no IC17 em Odivelas

Hoje às 07:16
2

Euromilhões: esta é a chave que vale 132 milhões de euros

Há 2h e 10min
3
01:26

Telemóvel de Francisca Maria dos Santos encontrado. Corpo da vítima esteve desaparecido oito meses

Hoje às 14:13
4
01:45

Saúde e Educação são os setores mais atingidos pela greve geral na função pública

Hoje às 14:43
5
06:34

Dermatologistas alertam para "métodos errados" de depilação

Hoje às 14:11
6
01:59

"Calmo, educado, muito bom aluno e nada fazia prever isto": o caso do rapaz que matou a mãe "por ser chata" em Vagos

Hoje às 14:11
7
01:47

Professor do conservatório de música de Santa Comba Dão detido por abusos sexuais de aluno

Hoje às 14:11
8
01:11

Preços dos combustíveis vão sofrer maior queda desde o início da guerra no Irão

Hoje às 14:12
9
02:53

A TVI acompanhou uma operação de fiscalização com a GNR. Em meia hora, foram várias as infrações registadas

15 abr, 23:51
10
01:27

Preço do gasóleo regista forte queda e gasolina também desce na próxima semana

Ontem às 20:37
11

Três jovens, dois deles menores, apanhados em flagrante pela polícia a roubar dois estudantes junto ao Colombo

Hoje às 18:24
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Três jovens, dois deles menores, apanhados em flagrante pela polícia a roubar dois estudantes junto ao Colombo

Hoje às 18:24

Cinco detidos em operação com buscas no Hospital das Forças Armadas e na prisão da Carregueira

Hoje às 18:19

Saiu em precária há 14 anos e não voltou à prisão. Foi apanhado em Setúbal

Hoje às 17:29

Agente da PSP esfaqueado dentro da própria esquadra em Leiria

Hoje às 12:27
01:59

"Calmo, educado, muito bom aluno e nada fazia prever isto": o caso do rapaz que matou a mãe "por ser chata" em Vagos

Hoje às 14:11
01:26

Novo dado no caso Francisca: PJ terá encontrado telemóvel da vítima

Hoje às 14:13
03:56

Já fez as contas ao dinheiro que deita fora? Desperdício alimentar supera os mil milhões de toneladas por ano

Hoje às 14:14
01:47

Ex-aluno contou ao pai alegados abusos e professor de conservatório acabou detido

Hoje às 14:11

Iam trabalhar de madrugada e morreram atropelados no IC17

Hoje às 07:16

Confirma-se: preços da gasolina e do gasóleo descem na próxima semana

Hoje às 11:03

Mulher reconhece polícia que a autuou e agride dois agentes da PSP em Barcelos

Hoje às 11:03