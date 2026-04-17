Apesar do protesto da CGTP, que não foi chamado para a ronda negocial, poderá haver luz verde para a nova lei do trabalho já na próxima semana. A UGT saiu da reunião entre o Governo e os parceiros sociais a anunciar que, apesar de não ter chegado a acordo, vai levar a proposta final à reunião de secretariado. Para os patrões e para o Governo, o processo está praticamente fechado.
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Nova lei laboral pode avançar já na próxima semana. Patrões chegam a acordo com o Governo
- Miguel Domingos
Há 48 min