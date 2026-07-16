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Nova reviravolta nos exames: alunos que quiserem aceder aos exames terão de fazer um requerimento

Apesar da segurança do primeiro-ministro, durante a manhã desta quinta-feira o ministro da Educação ainda admitia que há o risco de as notas dos exames nacionais não serem divulgadas esta sexta-feira. Além disso, sabe-se agora que, mesmo que as notas sejam publicadas, os resultados dos exames não vão ser disponibilizados automaticamente aos alunos que os queiram ver.

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