Novas denúncias revelam dezenas de casos de maus-tratos ao longo de vários anos em creche de Carnide

O caso da creche em Carnide ganha novas dimensões com o surgimento de dezenas de famílias a relatarem episódios de maus-tratos ocorridos há vários anos. Após a denúncia de um bebé com traumatismo craniano ocultado pelas funcionárias, multiplicam-se os relatos de ferimentos e abusos nas redes sociais, sugerindo um padrão de comportamento negligente e violento na instituição

Há 16 min
