Novas regras no IUC podem ter "o efeito oposto". E vão "prejudicar quem tem de pagar o imposto agora e fazê-lo novamente em fevereiro"

Vêm aí mudanças nas regras do pagamento do Imposto Único de Circulação (IUC). No próximo ano, o imposto terá de ser pago no mês de fevereiro se não for superior a 100 euros. Para valores superiores, o imposto pode ser dividido em parcelas entre fevereiro e outubro, como explica a jurista e professora universitária de direito fiscal Carolina Silva.