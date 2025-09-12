Novo ano letivo: alunos estão entusiasmados, mas professores alertam para a falta de alojamento

Até segunda-feira milhares de alunos regressam às escolas para mais um ano letivo. Mas para os professores deslocados o início de mais um ano de aulas não é fácil. O professor Eduardo Cardoso, natural de Penafiel, voltou a ficar colocado no Algarve, a 600 quilómetros de casa. Encontrar alojamento é o grande desafio, mas os mais pequenos vivem esta fase com especial entusiasmo, enquanto pais e professores têm outro tipo de preocupações.