Novo caso: mais um socorro com atraso por inoperacionalidade do helicóptero de Loulé

Uma vítima politraumatizada após um grave acidente de mota em Castro Verde teve de aguardar pelo helicóptero de Évora para ser trasnportada para Faro. O acidente aconteceu na Estrada Nacional 2 por volta das 15:00 desta terça-feira. O motociclista tinha de ser ventilado e transportado com a maior breviedade possível para a unidade hospitalar de referência que seria Faro mas, uma vez que o helicóptero de Loulé continuava sem poder realizar socorro, o homem de 40 anos teve de aguardar pela chegada do helicóptero de Évora que demorou o dobro do tempo, mas realizou com sucesso o transporte.

O meio aéreo esteve inoperacional desde dia 1 e nesse espaço de tempo deveria ter sido acionado pelo menos duas vezes para vitimas críticas, mas não fez o socorro. O INEM continua sem esclarecer os motivos que mantêm o helicóptero sem voar.

Há 1h e 8min
