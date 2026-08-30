Novo estudo da Universidade do Porto alerta para sinais de demência

Ter mais de 76 anos, demonstrar apatia e olhar sistematicamente para um familiar ou cuidador durante a consulta são alguns dos sinais de alerta de demência. É, pelo menos, o que indica um novo estudo da Universidade do Porto, numa altura em que há uma estimativa de perto de 200 mil pessoas em Portugal com esta doença. O diagnóstico precoce facilita a intervenção médica.