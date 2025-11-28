"Número de pedidos de apoio ao Banco Alimentar não diminuiu e isso é muito preocupante"

Este fim de semana, regressa a recolha nacional do Banco Alimentar Contra a Fome. São mais de 2.000 super e hipermercados por todo o país a receber donativos. A campanha deste ano conta com mais de 42 mil voluntários e espera-se uma resposta urgente ao crescente número de famílias portuguesas que enfrentam insegurança alimentar. A responsável, Isabel Jonet, faz um retrato atual da fome no país, no Diário da Manhã.