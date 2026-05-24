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Número dois da Secretaria-Geral do MAI demite-se e diz ter "evidências concretas" das "graves irregularidades" do presidente do SIRESP

O ministro da Administração Interna tem uma polémica em mãos para gerir. O número dois do ministério demitiu-se por causa do homem que foi escolhido para liderar o SIRESP, a empresa que gere as comunicações de emergência e segurança do Estado. Em causa está a crença de que Viegas Nunes tenha cometido irregularidades graves no mandato anterior.

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