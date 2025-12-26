VÍDEO SEGUINTE
Nunca é tarde demais para voltar a estudar: eis a prova

A percentagem de portugueses licenciados tem aumentado significativamente nas últimas décadas, sobretudo entre as gerações mais jovens. Tirar um curso garante, por regra, um emprego com um salário melhor e não há limite de idade para frequentar o ensino superior, seja para progredir na carreira, seja para concretizar um sonho. Nas últimas décadas, milhares de portugueses voltaram a estudar e comprovaram que nunca é tarde para aprender.

Há 42 min
