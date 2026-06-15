Nuno Homem de Sá condenado e obrigado a pagar indemnização por violência doméstica

O ator Nuno Homem de Sá foi condenado por violência doméstica a uma pena de três anos de prisão, suspensa na sua execução.

O Tribunal de Torres Vedras deu como provados maus-tratos físicos e psicológicos contra a ex-companheira, Frederica Lima.

Além da pena suspensa, o ator fica proibido de se aproximar da vítima, terá de pagar uma indemnização de três mil euros e cumprir um programa de reinserção social.

Durante a leitura da sentença, Nuno Homem de Sá interrompeu a magistrada e protagonizou momentos de tensão em tribunal.