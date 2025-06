O 'bromance' acabou ao fim de dez meses: Musk e Trump já não são amigos

Muita gente dava a relação de Musk com Trump como condenada à partida. Mesmo assim, os dois bilionários forjaram uma aliança única de política com negócios que tinha tudo para revolucionar a presidência americana. Mas em apenas dez meses, Donald e Elon viveram todas as fases de um casamento sem futuro, do amor à primeira vista até ao divórcio sem olhar a consequências.