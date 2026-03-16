André Ventura quebra o silêncio sobre a exoneração de Mafalda Guerra, namorada do vereador Bruno Mascarenhas. Em declarações à CNN Portugal, o líder do Chega garante que o partido atua com rapidez na resolução de problemas internos e assegura que não haverá proteção para quem esteja envolvido em irregularidades, após suspeitas de arrendamento clandestino a imigrantes em condições precárias
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"O Chega não protege ninguém": Ventura reage a polémica com vereador de Lisboa
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